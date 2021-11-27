Хави рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для исправления результатов

После неудачного поединка с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, уже сегодня, 27-го ноября, «Барселоне» предстоит сразиться с «Вильярреалом» в рамках Ла Лиги. Наставник каталонцев Хави Эрнандес рассказал, что необходимо его команде изменить в своей игре для достижения нужного результата.

«У меня хорошее предчувствие. Я доволен тем, как игроки защищаются и отвоевывают мяч, но необходимо подтянуть завершение атак. Хочу, чтобы они брали инициативу на себя – шли в дриблинг, врывались на оперативное пространство. Надеюсь, что удастся прижать соперника на чужой половине поля», - отметил наставник на пресс-конференции.

Стоит уточнить, что ранее Хави похвалил подопечных за матч с «Бенфикой», поделившись планами обыграть «Баварию» в заключительном туре еврокубков.