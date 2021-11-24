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Хави заявил, что «Барселоне» по силам обыграть «Баварию» в Мюнхене

24 Ноября 2021 • 20:37 Комментировать (1)
Бавария
...
Барселона
08.12 23:00

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не теряет своего оптимизма после не совсем удачного для каталонцев поединка с «Бенфикой» - они не сумели обыграть португальцев, рискуя в последнем туре попрощаться с Лигой чемпионов.

Однако, сам Хави в подобный расклад событий не верит. Он не сомневается, что его подопечные смогут добыть положительный результат в очной встрече с немотивированной «Баварией» в Мюнхене в заключительном матче группы.

«Меня радует то, как мы прогрессируем. Игра с «Бенфикой» не была плохой. Если будем так и дальше действовать, то сможем конкурировать с любыми оппонентами. Все зависит от нас, нам по силам обыграть «Баварию» на выезде», - цитирует наставника ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
24 Ноября 2021 в 20:56
Правда, если это случится, то добавится в рубрику В футболе всё бывает.
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