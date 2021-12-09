Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень»

09 Декабря 2021 • 22:27 Комментировать
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на провал «Барселоны» в Лиге чемпионов, которая впервые за 20 лет не сумела пробиться в стадию плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

«Думаю, они вернутся на прежний уровень. Это клуб с опытом, в котором работают хорошие специалисты. Не только Хави, но и весь персонал. Считаю, что им удастся найти выход из ситуации. Нельзя отрицать тот факт, что их проблемы связаны с долгом в один миллиард евро. Нужно какое-то время, чтобы вновь добиться успеха. Желаю «Барселоне» всего наилучшего», - сказал наставник мюнхенцев в эфире DAZN.

Напомним, что каталонцы крайне неудачно провели последние встречи с «Баварией», проиграв разгромно практически в каждой из них.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 72 минута Аталанта 1:3 Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
22:27 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень»
20:30 · Лига чемпионов
«Аталанта» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:27 · Лига чемпионов
После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии» 2
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону» 2
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
12:10 · Лига чемпионов
Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»
11:48 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех» 5
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси» 5
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
10:33 · Лига чемпионов
Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»
10:25 · Лига чемпионов
Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
10:08 · Лига Европы
Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы» 2
09:52 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет 3
09:47 · Лига чемпионов
Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого» 2
Все новости
Рекомендуем