Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на провал «Барселоны» в Лиге чемпионов, которая впервые за 20 лет не сумела пробиться в стадию плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

«Думаю, они вернутся на прежний уровень. Это клуб с опытом, в котором работают хорошие специалисты. Не только Хави, но и весь персонал. Считаю, что им удастся найти выход из ситуации. Нельзя отрицать тот факт, что их проблемы связаны с долгом в один миллиард евро. Нужно какое-то время, чтобы вновь добиться успеха. Желаю «Барселоне» всего наилучшего», - сказал наставник мюнхенцев в эфире DAZN.

Напомним, что каталонцы крайне неудачно провели последние встречи с «Баварией», проиграв разгромно практически в каждой из них.