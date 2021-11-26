Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 228 Комментарии
⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Лига чемпионов

Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией»

26 Ноября 2021 • 09:36 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1.72 4.30 4.20
08.12 23:00

В каталонской «Барселоне» верят в успешное завершение группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в разговоре с испанскими журналистами.

«Нам нужно играть на победу в Мюнхене. Думаю, «Барселона» способна победить «Баварию». Надеемся на удачу в Германии. Верю, что мы одержим победу», - передает слова руководителя AS.

Поединок состоится на «Альянц Арене» 8 декабря.

Перед заключительным туром подопечные Хави Эрнандеса идут на втором месте в квартете Е. Каталонцы опережают лиссабонскую «Бенфику» на два балла. В шестом туре португальцы на своем поле примут киевское «Динамо» и имеют хорошие шансы на победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
09:36 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией»
09:19 · Лига чемпионов
Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну 1
25 Ноября
20:54 · Лига чемпионов
В документальном фильме показали конфликт Роналду с Куадрадо и рыдания португальца 1
18:32 · Лига чемпионов
​IFAB рекомендует сделать правило пяти замен постоянным
18:25 · Лига чемпионов
IFAB не одобрил увеличение перерыва в футболе до 25 минут
17:52 · Лига чемпионов
​Месси получил 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Манчестер Сити» 3
17:46 · Лига чемпионов
​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS
17:28 · Лига чемпионов
​Орлов – о матче «Мальмё» - «Зенит»: «Судья сделал всё, как надо»
17:16 · Лига чемпионов
​Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:11 · Лига чемпионов
Анчелотти – о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов: «Мы на верном пути»
15:50 · Лига чемпионов
​Анри – о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, обороняясь всемером»
15:08 · Лига чемпионов
Кимпембе назвал обидным поражение «ПСЖ» от «Манчестер Сити»
14:59 · Лига чемпионов
​Гол Тьяго признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов
14:23 · Лига чемпионов
«Это огромный удар для нас»: Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов 1
13:07 · Лига чемпионов
Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем