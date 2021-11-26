Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией»

В каталонской «Барселоне» верят в успешное завершение группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в разговоре с испанскими журналистами.

«Нам нужно играть на победу в Мюнхене. Думаю, «Барселона» способна победить «Баварию». Надеемся на удачу в Германии. Верю, что мы одержим победу», - передает слова руководителя AS.

Поединок состоится на «Альянц Арене» 8 декабря.

Перед заключительным туром подопечные Хави Эрнандеса идут на втором месте в квартете Е. Каталонцы опережают лиссабонскую «Бенфику» на два балла. В шестом туре португальцы на своем поле примут киевское «Динамо» и имеют хорошие шансы на победу.