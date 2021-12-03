Матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» 8 декабря пройдёт при пустых трибунах. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Решение о проведении игры без зрителей принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

«Бавария» уже обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, вот «Барселона» будет бороться за второй билет от этого квартета с «Бенфикой». На текущий момент каталонцы имеют в своём активе 7 очков, а лиссабонцы – 5.

Стоит отметить, что в первом круге «Бавария» смогла разгромить «Барселону» на «Камп Ноу» с результатом 3:0.