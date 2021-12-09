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Лига чемпионов

Хави не стал мессией: «Барселона» устранилась из Лиги чемпионов, опять получив разгром от «Баварии»

09 Декабря 2021 • 00:52 Комментировать (5)
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Еврокубковая судьба «Барселоны» могла решиться только в Мюнхене, а могла не только там, но ещё в Лиссабоне.

Протокол игры  
Бавария 3:0 Барселона
(1:0) Мюллер Томас 34'    
(2:0) Сане Лерой 43'    
(3:0) Мусиала Джамал 62'    
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Юпамекано Део Зюле Никлас   78' (Ньянзу Танги (   78') Альфонсо Дэвис   71' (Ричардс Омар (   71'   82') Толиссо Корентен   60' (Рока Марк (   60') Мусиала Джамал Коман Кингсли   71' (Сарр Буна (   71') Мюллер Томас Сане Лерой Левандовски Роберт   78' (Тильман Малик (   78')
Запасные: Ульрайх Свен Фрюхтль Кристиан Эрнандес Люка
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд   16' Пике Херард Ленгле Клеман Альба Жорди   31' (Мингеса Оскар (   31') Де Йонг Френки   73' (Пуч Рикард (   73') Бускетс Серхио   3' Гави   87' (Демир Юсуф (   87') Дест Серджино   46' (Гонсалес Нико (   46') Депай Мемфис Дембеле Усман   73' (Коутиньо Филиппе (   73')
Запасные: Де Йонг Люк Бальде Алехандро Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Гарсия Эрик Нето Мурара Ахомач Илиас
08 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

«Барселона» сейчас переживает, мягко говоря, непростые времена. Уход Месси, смена поколений, смена главного тренера – всё это не добавляет стабильности выступлению «сине-гранатовых» на различных аренах. Другое дело – «Бавария», у которой всё вполне отточено и контролируемо. Тренер у неё тоже недавно сменился, но летом, и на мощь мюнхенской машины это не повлияло.

Четвертьфинал позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов стал для «Барселоны» катастрофой – она была деклассирована «Баварией» со счётом 2:8. В первом круге нынешнего розыгрыша «блауграна» тоже потерпела крупное поражение, но хотя бы не сверхкрупное – 0:3. К последнему туру «сине-гранатовые» доехали всё же на втором месте, однако спокойно чувствовать себя не могли.

«Бенфика» отставала от «Барселоны» на два очка и принимала последнюю команду группы киевское «Динамо», которое уже ни в какой плей-офф попасть не могло. По личным встречам лиссабонцы имеют преимущество над каталонцами, поэтому для «Барселоны» расклады были следующими. Победа в Мюнхене точно выводила бы её в 1/8 финала Лиги чемпионов, а ничья или поражение – только в случае потери очков «Бенфикой» против «Динамо».

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Понятно, что для «Барсы» в турнирном плане этот матч значил гораздо больше, но «Бавария» играла дома и хотела присоединиться к «Аяксу» и «Ливерпулю» в плане стопроцентного набора очков на групповом этапе. Начало матча не оказалось каким-то захватывающим, но особо скучно тоже не было. На 18-й минуте Толиссо выкатил Мюллеру под удар наверняка, но тот не попал по мячу, и там был офсайд.

Вскоре каталонцы перспективно ответили сопернику на контратаке. Депай отдал пас с правого полуфланга к ближней штанге, и Дембеле со средней дистанции выстрелил выше створа. Через несколько минут Мюллер в атаке на скорости прострелил слева на дальнюю штангу, и Тер Штеген скорректировал руками движение мяча, в результате чего Левандовски не смог нанести удар с близкой дистанции.

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На 34-й минуте Левандовски мастерски забросил примерно от левого края вратарской на Мюллера, который несильно пробил головой. Мяч по дуге полетел в ворота, и несмотря на отчаянную попытку Араухо выбить его в падении, снаряд всё равно пересёк ленточку до того, как защитник «Барселоны» это сделал. Судья уверенно указал на свои часы, зафиксировавшие взятие ворот, и счёт стал 1:0.

На 37-й минуте Дембеле вполне мог сравнять цифры на табло, но не сравнял. Ему надо было точнее бить в ближний угол – он попал во внешнюю сторону сетки. Немного погодя Сане наглядно продемонстрировал, как нужно забивать с более дальней дистанции. Пущенный им мяч летел не в самый левый угол, а в его район, но Тер Штеген всё равно не справился. Возможно, немецкому вратарю гостей помешали игроки, закрывавшие ему обзор.

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Итак, при счёте 2:0 команды ушли на перерыв и в Мюнхене, и в Лиссабоне. Это значило, что турнирные дела для «сине-гранатовых» складывались как нельзя плохо. И вместо того чтобы переломить ход поединка на «Альянц Арене», каталонцы в районе отметки часа игры пропустили третий раз. Дэвис не выпустил мяч за лицевую линию слева от ворот и в подкате снабдил им Мусиалу, которому никто не помешал замкнуть прострел в дальний угол.

Хави нервно стоял и ходил по технической зоне, но помочь своей команде не сумел. Его, конечно, трудно обвинять в неурядицах «блауграны», которую он принял чуть больше месяца назад. Но факт в том, что сходу сотворить чудо у Хави не получилось. Каталонцы за шесть матчей группового этапа забили только два мяча, и оба – в ворота последней команды группы киевского «Динамо». А от «Баварии» пару раз получили по 0:3. И в отчётном матче, кстати, потеряли из-за травмы задней поверхности бедра Альбу.

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Мадридский «Атлетико» смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов с семью очками, а «Барселона» с таким показателем набранных баллов отправилась в плей-офф второстепенного еврокубка – Лиги Европы. У «Атлетико» недавно тоже была такая история, и матрасники Лигу Европы выиграли – так почему «Барселоне» не сделать это весной? Ну а «Бавария» без вопросов проследовала в когорту шестнадцати лучших клубов Европы с максимальным показателем набранных очков в рамках группового этапа.

Кирилл Иванцов

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Бавария Барселона Лига Чемпионов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
09 Декабря 2021 в 01:47
Ясен пень - Эвребэ уже на пенсии. ;)
pol-black
09 Декабря 2021 в 01:01
вот и кончились мучения Барсы в ЛЧ. чуда не случилось, но жизнь на этом не заканчивается. Хави не стал мессией, но никто наверное от него подобного и не ждал. нельзя в одночасье решить проблемы, копившиеся годы бездарного руководства.
Барсу ждёт путь в ЛЕ, ещё одно событие, которого не было очень долго. может, в этом турнире Барсе повезёт больше.
по игре. трудно кого то выделить, потому как все сыграли отвратно. думается, что все комплименты Хави в сторону Дембеле только для того, чтобы тот переподписал контракт и его можно было потом подороже продать. других объяснений у меня нет.
Депай снова показал, что не ему ставить ультиматумы даже в нынешней Барсе.
центр поля не сыгран пока вообще.
работы у Хави хоть отбавляй. чтобы вывести Барсу на хороший уровень, нужно избавиться от многих игроков и приобрести или подтянуть других.
пока что всё грустно...
kos34rus
09 Декабря 2021 в 00:57
С почином, все когда то бывает впервые))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
779
09 Декабря 2021 в 00:56
На данный момент команды разного класса.
Спасибо Баварии, что не стали выходить из режима предматчевой разминки в течение всего матча.
Ну а Барсе не на что рассчитывать имея полтора достойных игрока в составе. Начали старательно, но хватило команды до первого пропущенного. Потом все опустили руки совсем, что в общем то понятно.
Даже намёка нет, чтобы увидеть луч оптимизма для Хави. Не разделяю ни одного восторга по поводу любого из пионеров. Араухо единственный, кто может. Средняя линия и атака уровень середняка Ла Лиги.
pol-black
09 Декабря 2021 в 01:04
с Араухо тоже поработать нужно. с уходом Альбы пропала вся острота. появится Алвес и тогда фланги оживут. но нужен ещё кто-то, кто бы замыкал. может Мемфис проснётся тогда.
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окончен Бенфика 2:0 Динамо Киев
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:3 Лилль
окончен Бавария 3:0 Барселона
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