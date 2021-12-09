Хави не стал мессией: «Барселона» устранилась из Лиги чемпионов, опять получив разгром от «Баварии»

Еврокубковая судьба «Барселоны» могла решиться только в Мюнхене, а могла не только там, но ещё в Лиссабоне.

«Барселона» сейчас переживает, мягко говоря, непростые времена. Уход Месси, смена поколений, смена главного тренера – всё это не добавляет стабильности выступлению «сине-гранатовых» на различных аренах. Другое дело – «Бавария», у которой всё вполне отточено и контролируемо. Тренер у неё тоже недавно сменился, но летом, и на мощь мюнхенской машины это не повлияло.

Четвертьфинал позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов стал для «Барселоны» катастрофой – она была деклассирована «Баварией» со счётом 2:8. В первом круге нынешнего розыгрыша «блауграна» тоже потерпела крупное поражение, но хотя бы не сверхкрупное – 0:3. К последнему туру «сине-гранатовые» доехали всё же на втором месте, однако спокойно чувствовать себя не могли.

«Бенфика» отставала от «Барселоны» на два очка и принимала последнюю команду группы киевское «Динамо», которое уже ни в какой плей-офф попасть не могло. По личным встречам лиссабонцы имеют преимущество над каталонцами, поэтому для «Барселоны» расклады были следующими. Победа в Мюнхене точно выводила бы её в 1/8 финала Лиги чемпионов, а ничья или поражение – только в случае потери очков «Бенфикой» против «Динамо».

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Понятно, что для «Барсы» в турнирном плане этот матч значил гораздо больше, но «Бавария» играла дома и хотела присоединиться к «Аяксу» и «Ливерпулю» в плане стопроцентного набора очков на групповом этапе. Начало матча не оказалось каким-то захватывающим, но особо скучно тоже не было. На 18-й минуте Толиссо выкатил Мюллеру под удар наверняка, но тот не попал по мячу, и там был офсайд.

Вскоре каталонцы перспективно ответили сопернику на контратаке. Депай отдал пас с правого полуфланга к ближней штанге, и Дембеле со средней дистанции выстрелил выше створа. Через несколько минут Мюллер в атаке на скорости прострелил слева на дальнюю штангу, и Тер Штеген скорректировал руками движение мяча, в результате чего Левандовски не смог нанести удар с близкой дистанции.

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На 34-й минуте Левандовски мастерски забросил примерно от левого края вратарской на Мюллера, который несильно пробил головой. Мяч по дуге полетел в ворота, и несмотря на отчаянную попытку Араухо выбить его в падении, снаряд всё равно пересёк ленточку до того, как защитник «Барселоны» это сделал. Судья уверенно указал на свои часы, зафиксировавшие взятие ворот, и счёт стал 1:0.

На 37-й минуте Дембеле вполне мог сравнять цифры на табло, но не сравнял. Ему надо было точнее бить в ближний угол – он попал во внешнюю сторону сетки. Немного погодя Сане наглядно продемонстрировал, как нужно забивать с более дальней дистанции. Пущенный им мяч летел не в самый левый угол, а в его район, но Тер Штеген всё равно не справился. Возможно, немецкому вратарю гостей помешали игроки, закрывавшие ему обзор.

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Итак, при счёте 2:0 команды ушли на перерыв и в Мюнхене, и в Лиссабоне. Это значило, что турнирные дела для «сине-гранатовых» складывались как нельзя плохо. И вместо того чтобы переломить ход поединка на «Альянц Арене», каталонцы в районе отметки часа игры пропустили третий раз. Дэвис не выпустил мяч за лицевую линию слева от ворот и в подкате снабдил им Мусиалу, которому никто не помешал замкнуть прострел в дальний угол.

Хави нервно стоял и ходил по технической зоне, но помочь своей команде не сумел. Его, конечно, трудно обвинять в неурядицах «блауграны», которую он принял чуть больше месяца назад. Но факт в том, что сходу сотворить чудо у Хави не получилось. Каталонцы за шесть матчей группового этапа забили только два мяча, и оба – в ворота последней команды группы киевского «Динамо». А от «Баварии» пару раз получили по 0:3. И в отчётном матче, кстати, потеряли из-за травмы задней поверхности бедра Альбу.

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Мадридский «Атлетико» смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов с семью очками, а «Барселона» с таким показателем набранных баллов отправилась в плей-офф второстепенного еврокубка – Лиги Европы. У «Атлетико» недавно тоже была такая история, и матрасники Лигу Европы выиграли – так почему «Барселоне» не сделать это весной? Ну а «Бавария» без вопросов проследовала в когорту шестнадцати лучших клубов Европы с максимальным показателем набранных очков в рамках группового этапа.

Кирилл Иванцов