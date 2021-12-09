Мюллер: «У меня всё получается само собой в матчах с «Барселоной»

В рамках заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на «Альянц Арене» принимала каталонскую «Барселону». Немецкий гранд уверенно победил «сине-гранатовых» со счетом 3:0. Автором одного из забитых мячей стал нападающий Томас Мюллер, который прокомментировал результат встречи.

«В матчах против этой команды у меня переключается тумблер. Все получается само собой. В играх против этого соперника у наших флангов появляется много пространства. Во второй половине поединка мы могли добиться большего, но нам и так было весело», - приводит слова форварда пресс-служба клуба.

За свою карьеру Мюллер забил каталонской команде уже восемь мячей.