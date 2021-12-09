Президент «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» не смогла добиться положительного результата в гостевом матче против мюнхенской «Баварии» (0:3) и вылетела из Лиги чемпионов на групповой стадии. Неудачу команды прокомментировал президент клуба Жоан Лапорта.

«Нам всем нужно двигаться в одном направлении. Команда сделала все, что было в ее силах. Этого могло не случиться, но сейчас нам очень грустно. Нельзя опускать руки, необходимо двигаться только вперед. Будем много работать, чтобы исправить ситуацию», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в группе и квалифицировались в Лигу Европы.

«Такова наша реальность»: Хави прокомментировал провал «Барселоны» в Лиге чемпионов