Депай: «Наш последний шанс попасть в плей-офф, это сродни финалу»

Лидер «Барселоны» Мемфис Депай надеется, что его партнёры сделают всё возможное, чтобы обыграть «Баварию» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

- Это наш последний шанс попасть в плей-офф, это сродни финалу. Нужно психологически подготовиться, чтобы оставить все силы на поле и добиться результата, - приводит слова голландца клубный сайт.

Матч состоится в среду. «Бавария» с 15 очками давно заняла первое место. Каталонцы вторые, набрав 7 очков при всего двух забитых мячах. Их может опередить «Бенфика» (5 очков), если обыграет аутсайдера группы, киевское «Динамо». В таком случае «Барселону» не устроит даже ничья в Мюнхене.