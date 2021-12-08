Лапорта заявил, что «Барселона» не боится вылететь из Лиги чемпионов

Накануне заключительного матча в групповом этапе Лиги чемпионов президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение команды, отметив, что клуб не боится вылететь из самого престижного клубного турнира Старого Света.

«У уверен, что мы окажемся в плей-офф. Нет никакого страха, хоть мы и рискуем многим. В клубе все с нетерпением ждут, когда начнется игра. Обращусь к болельщикам: «Гордитесь принадлежностью к «Барселоны», впереди нас ждут новые свершения». Конечно, потребуется некоторое время, но мы будем стараться для фанатов», - приводит слова чиновника испанское издание Diario.

Напомним, что решающее противостояние с «Баварией» начнется в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru