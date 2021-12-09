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Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого»

09 Декабря 2021 • 09:47 Комментировать (1)
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о гостевом поражении от мюнхенской «Баварии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 0:3.

«Мы очень расстроены, это не тот результат, к которому стремилась команда. Клуб и болельщики не заслуживают этого. «Барселона» оказалась в непростом положении. Многие факторы привели к этому», - приводит слова полузащитника DAZN.

Каталонский гранд впервые за долгое время не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб занял третье место в группе и весной сыграет в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
pol-black
09 Декабря 2021 в 12:14
да уж, сразу столько негативных факторов в один момент собрать - это просто пипец какой то. к финансовым проблемам, уходу ведущих игроков, наличию кучи бесполезных игроков в команде добавились травмы игроков основы, проблемы у Агуэро. трудно винить тренера и некоторых игроков, которые сделали максимум возможного. если вся команда не работает как единый отлаженный механизм, результатов хороших и не будет. тяжёлый для Барсы сезон, даже хуже прошлого.
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