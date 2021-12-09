Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого»

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о гостевом поражении от мюнхенской «Баварии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 0:3.

«Мы очень расстроены, это не тот результат, к которому стремилась команда. Клуб и болельщики не заслуживают этого. «Барселона» оказалась в непростом положении. Многие факторы привели к этому», - приводит слова полузащитника DAZN.

Каталонский гранд впервые за долгое время не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб занял третье место в группе и весной сыграет в Лиге Европы.