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Лига чемпионов

«Такова наша реальность»: Хави прокомментировал провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

09 Декабря 2021 • 08:33 Комментировать (1)
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» провалилась в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». «Сине-гранатовые» потерпели крупное поражение со счетом 0:3 и вылетели из Лиги чемпионов. Главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес дал интервью после матча.

«Мы хотели доминировать, но получилось все наоборот. «Барселона» обязана играть намного лучше. Эта неудача должна стать для нас толчком, чтобы все изменить. Пока наша реальность такова. Мы должны с достоинством принять эту ситуацию. У клуба начинается новый этап. Цель «Барселоны» - Лига чемпионов, а не Лига Европы. Нужно еще много работать», - цитирует тренера газета Marca.

«Сине-гранатовые» заняли третье место в группе. В плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета шагнули «Бавария» и «Бенфика».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
09 Декабря 2021 в 08:48
самая жесть, что даже в лиге европы их нельзя считать фаворитом. там есть более собранные и сильные команды сейчас. тот же дортмунд с холландом, если наберут форму, вынесут всех.
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