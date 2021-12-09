«Такова наша реальность»: Хави прокомментировал провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» провалилась в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». «Сине-гранатовые» потерпели крупное поражение со счетом 0:3 и вылетели из Лиги чемпионов. Главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес дал интервью после матча.

«Мы хотели доминировать, но получилось все наоборот. «Барселона» обязана играть намного лучше. Эта неудача должна стать для нас толчком, чтобы все изменить. Пока наша реальность такова. Мы должны с достоинством принять эту ситуацию. У клуба начинается новый этап. Цель «Барселоны» - Лига чемпионов, а не Лига Европы. Нужно еще много работать», - цитирует тренера газета Marca.

«Сине-гранатовые» заняли третье место в группе. В плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета шагнули «Бавария» и «Бенфика».