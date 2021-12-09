Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поразил ворота каталонской «Барселоны» во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу представителя Бундеслиги.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Gracenote Live, благодаря этому голу 32-летний нападающий поднялся на восьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров турнира. Кроме того, Томас стал первым немцем, сумевшим забить 50 мячей в ЛЧ.

«Бавария» выиграла все матчи в своей группе и с 18 баллами заняла первое место. Второй стала лиссабонская «Бенфика».