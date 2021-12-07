Хави надеется прервать неприятную традицию в матче против «Баварии»

Несмотря на статус явного аутсайдера, представители «Барселоны» вовсю заявляют, что хотят обыграть «Баварию» на «Альянц Арене» и обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В стороне не остался и главный тренер команды Хави Эрнандес, который на пресс-конференции поговорил о настрое своих подопечных.

«Я не понимаю слова «неудача», ведь привык биться до самого конца. Надеемся, что удастся доминировать над соперником, создавать возможности для взятия ворот. Работаем, чтобы снова стать непобедимыми в Европе. Да, в последнее время «Бавария» была сильнее нас, но футбол всегда предоставляет шанс прервать неприятные традиции», - цитирует наставника издание Diario.