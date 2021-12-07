​«Барселона» может не выйти: что будет твориться в Лиге чемпионов в последнем туре

Во вторник и среду пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В каких-то группах уже решено всё или многое, а где-то намечается интереснейшая развязка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах в каждом из квартетов.

Группа А

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Манчестер Сити 5 4 0 1 17 8 +9 12 2 ПСЖ 5 2 2 1 9 7 +2 8 3 РБ Лейпциг 5 1 1 3 13 13 0 4 4 Брюгге 5 1 1 3 5 16 -11 4

«ПСЖ» - «Брюгге»

«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»

В группе А участники плей-офф известны: «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала с первого места, а «ПСЖ» - со второго.

В последнем туре в заочной борьбе билет в Лигу Европы разыграют «РБ Лейпциг» и «Брюгге». У команд по 4 очка, но немцы по личным встречам идут выше (поражение 1:2, победа 5:0). Таким образом, для финиша на третьем месте «Брюгге» в гостях у «ПСЖ» нужно набрать больше очков, чем «РБ Лейпциг» наберёт в домашнем поединке с «Манчестер Сити».

Группа В

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Ливерпуль 5 5 0 0 15 5 +10 15 2 Порту 5 1 2 2 3 8 -5 5 3 Милан 5 1 1 3 5 7 -2 4 4 Атлетико 5 1 1 3 4 7 -3 4

«Милан» - «Ливерпуль»

«Порту» - «Атлетико»

«Ливерпуль» уже после четвёртого тура оформил первое место в этом квартете. За второй билет в плей-офф борются сразу три команды – «Порту», «Милан» и «Атлетико». Важно пояснить, что при равенстве очков «Милан» и «Атлетико» будут сравниваться по общей разности мячей. Команды обменялись гостевыми победами с разницей в один мяч, а правила гостевых голов в турнирах под эгидой УЕФА больше нет.

«Порту» для оформления билета в плей-офф достаточно обыграть дома «Атлетико». «Драконам» хватит ничьей, если «Милан» не выиграет у «Ливерпуля».

«Милану» для выхода в плей-офф нужно обязательно обыграть «Ливерпуль», а уже затем смотреть на результат параллельного матча. Там «россонери» устроит ничья, либо победа «Атлетико» со счётом, при котором «матрасники» не окажутся выше итальянцев по общей разности голов.

«Атлетико» для финиша на второй позиции нужно обыграть «Порту» и надеяться, что «Милан» либо не выиграет у «Ливерпуля», либо выиграет, но окажется ниже по общей разности мячей.

Группа С

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Аякс 5 5 0 0 16 3 +13 15 2 Спортинг Л 5 3 0 2 12 8 +4 9 3 Боруссия Д 5 2 0 3 5 11 -6 6 4 Бешикташ 5 0 0 5 3 14 -11 0

«Аякс» - «Спортинг»

«Боруссия» Д - «Бешикташ»

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В группе С интриг совсем нет – текущее положение команды станет итоговым. «Боруссия» может догнать «Спортинг» по очкам, но лиссабонцы окажутся выше по личным встречам (победа 3:1, поражение 0:1).

Группа D

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Реал 5 4 0 1 12 3 +9 12 2 Интер 5 3 1 1 8 3 +5 10 3 Шериф 5 2 0 3 6 10 -4 6 4 Шахтёр 5 0 1 4 1 11 -10 1

«Реал» - «Интер»

«Шахтёр» - «Шериф»

«Реал» и «Интер» обеспечили себе места в плей-офф, «Шериф» пробился в Лигу Европы, а для «Шахтёра» евросезон завершается. В этой группе «Реалу» и «Интеру» осталось разыграть первое место. Чтобы обойти мадридский клуб, «нерадзурри» нужно побеждать во вторник на выезде.

Группа E

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Бавария 5 5 0 0 19 3 +16 15 2 Барселона 5 2 1 2 2 6 -4 7 3 Бенфика 5 1 2 2 5 9 -4 5 4 Динамо К 5 0 1 4 1 9 -8 1

«Бавария» - «Барселона»

«Бенфика» - «Динамо»

«Бавария» гарантировала себе первое место, киевское «Динамо» точно финиширует последним. В последнем туре второй билет в плей-офф Лиги чемпионов заочно разыграют «Барселона» и «Бенфика». Градуса этой борьбе добавляет тот факт, что при равенстве очков португальцы будут выше испанцев из-за результатов в личных встречах (победа 3:0, ничья 0:0).

«Бенфике» нужно обязательно обыграть «Динамо». Если при таком раскладе «Барселона» не выиграет в Мюнхене, второе место займут именно лиссабонцы. Учитывая то, в каком состоянии находится команда Хави, и то, как «Бавария» умеет настраиваться на матчи даже при отсутствии турнирной мотивации, «Барселона» вполне может пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов и оказаться в Лиге Европы. «Барселона» и Лига Европы… как-то сложно представить этот клуб в этом турнире, хотя в своё время такое же можно было сказать и о «Манчестер Юнайтед».

Группа F

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Манчестер Юнайтед 5 3 1 1 10 7 +3 10 2 Вильярреал 5 2 1 2 9 7 +2 7 3 Аталанта 5 1 3 1 10 10 0 6 4 Янг Бойз 5 1 1 3 6 11 -5 4

«Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз»

«Аталанта» - «Вильярреал»

«Манчестер Юнайтед» превосходит «Вильярреал» по результатам личных встреч (победы 2:1 и 2:0), поэтому англичане уже никуда не денутся с первого места.

Второй билет в плей-офф в очной схватке разыграют «Аталанта» и «Вильярреал». Как видим, бергамаскам нужно выигрывать, а «подводникам» достаточно не проиграть.

«Янг Бойз» имеет призрачные шансы на то, чтобы занять третье место. Швейцарцам нужно победить на «Олд Траффорд» и надеяться на победу «Вильярреала» в Италии.

Группа G

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Лилль 5 2 2 1 4 3 +1 8 2 Ред Булл Зальцбург 5 2 1 2 7 6 +1 7 3 Севилья 5 1 3 1 5 4 +1 6 4 Вольфсбург 5 1 2 2 4 7 -3 5

«Ред Булл Зальцбург» - «Севилья»

«Вольфсбург» - «Лилль»

В группе G намечается жара, ведь шансы на плей-офф и даже на первое место сохраняют все 4 команды! Сложно вспомнить, когда такое было в последний раз.

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Давайте разбираться с раскладами. Начнём с самого сложного варианта – варианта с набором тремя командами 8 очков. Это случится, если «Вольфсбург» обыграет «Лилль», а «Ред Булл Зальцбург» и «Севилья» сыграют вничью. Вполне реальная ситуация, согласитесь. При таком раскладе места в квартете распределятся так:

М Команда Очков в очных матчах 1 Вольфсбург 7 2 Ред Булл Зальцбург 6 3 Лилль 4

Теперь проговорим о ситуациях, при которых равенство очков будет между двумя командами. Итак:

- Если только «Вольфсбург» и «Лилль» наберут по 8 очков, немцы будут выше (4 очка в очных матчах против 1);

- Если только «Лилль» и «Севилья» наберут по 9 очков, французы будут выше (4 очка в очных матчах против 1);

- Если только «Севилья» и «Вольфсбург» наберут по 6 очков, испанцы будут выше (4 очка в очных матчах против 1).

Учитывая всё вышесказанное, можно понять, что «Вольфсбург» точно не попадёт в Лигу Европы. Команда займёт 1,2 или 4 место. А «Лилль» точно не останется без евровесны. Команда займёт 1,2 или 3 место.

А теперь отдельно по каждой команде.

«Лиллю» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть. Если французы проиграют, то точно займут 3 место. При победе «доги» будут первыми, а при ничьей – первыми (если «Севилья» победит или сыграет вничью) или вторыми (если «Севилья» проиграет).

«Ред Булл Зальцбург» выйдет в плей-офф, если не проиграет. Чтобы занять первое место, австрийцам нужно обыграть «Севилью» и надеяться на то, что «Лилль» не выиграет в Германии. При поражении «Зальцбург» будет третьим (если «Вольфсбург» не выиграет) или четвёртым (если «Вольфсбург» выиграет).

«Севилье» для выхода в плей-офф достаточно обыграть «Ред Булл Зальцбург». Если при этом «Вольфсбург» обыграет «Лилль», испанцы займут первое место. При ничьей «Севилья» или поражении «Севилья» финиширует третьей, если «Вольфсбург» не обыграет «Лилль».

«Вольфсбург» не может занять третье место – команда либо окажется в плей-офф Лиги чемпионов, либо останется последней. Для выхода в плей-офф «волкам» достаточно обыграть дома «Лилль». Если при этом «Ред Булл Зальцбург» и «Севилья» сыграют вничью, «Вольфсбург» займёт первое место.

Группа Н

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Челси 5 4 0 1 10 1 +9 12 2 Ювентус 5 4 0 1 9 6 +3 12 3 Зенит 5 1 1 3 7 7 0 4 4 Мальмё 5 0 1 4 1 13 -12 1

«Зенит» - «Челси»

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«Ювентус» - «Мальмё»

«Челси» и «Ювентус» обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре команды в заочной борьбе разыграют первую строчку. При равенстве очков англичане будут выше по личным встречам (победа 4:0, поражение 0:1), то есть итальянцам нужно набирать в последнем туре больше очков, чем конкурент.

«Зенит» имеет перевес над «Мальмё» в очных встречах (победа 4:0, ничья 1:1), поэтому чемпион России уже никуда не денется с третьего места в группе.