Де Йонг верит, что «Барселона» победит на выезде «Баварию»

Каталонская «Барселона» усложнила себе жизнь в Лиге чемпионов, сыграв на своем поле вничью с лиссабонской «Бенфикой» (0:0). Судьба «сине-гранатовых» решится в гостевом поединке против лидера квартета – мюнхенской «Баварии». Своими ожиданиями от матча поделился хавбек каталонцев Френки де Йонг.

«Скорее всего, в Германии нам придется играть на победу. Мы верим, что сможем подойти в хорошей форме к этой игре. Будем сражаться за три очка», - приводит слова голландского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром «Барселона» занимает второе место с семью баллами, а «Бенфика» с пятью очками идет третьей. В последнем туре португальский гранд на своем поле примет киевское «Динамо».