Нагельсманн: «Бавария» доминировала и могла забить «Барселоне» больше трёх голов»

Мюнхенская «Бавария» ударно завершила групповой этап Лиги чемпионов, крупно победив каталонскую «Барселону» в матче шестого тура. Чемпион Бундеслиги одолел «сине-гранатовых» со счетом 3:0. Своими впечатлениям от встречи поделился рулевой мюнхенского коллектива Юлиан Нагельсманн.

«Мы полностью доминировали. «Барселоне» нужна была победа, однако «Бавария» не позволила им достичь нужного результата. Если бы мы захотели, то забили бы больше трех мячей», - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

«Бавария» набрала 18 очков и финишировала на первом месте в группе. «Барселона» стала третьей и вылетела в Лигу Европы.