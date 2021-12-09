«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет

Каталонская «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на групповой стадии турнира. Подопечные Хави Эрнандеса потерпели поражение в решающем матче с мюнхенской «Баварией» (0:3) и теперь выступят в Лиге Европы.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» впервые за долгое время не выступят в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это произошло в первый раз за 20 лет. В сезоне-2000/2001 каталонская команда не вышла в раунд плей-офф, финишировав на третьем месте в квартете с «Лидсом», «Миланом» и «Бешикташем».

Нынешний розыгрыш «Барса» завершила с семью очками в активе. Из ее группы дальше прошли «Бавария» и «Бенфика».