После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не думал, что его команда столь уверенно выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Немецкий гранд дважды переиграл «Барселону» (3:0), «Бенфику» (4:0 и 5:2), а также киевское «Динамо» (5:0 и 2:1), став одной из трех команд сезона, которые набрали 18 очков.

- Когда впервые увидел результаты жеребьевки, никогда бы не подумал, что можно закончить групповой этап вот так. У «Барселоны» есть хорошие игроки с технической и тактической точки зрения, но это команда, которой нужно прибавлять в интенсивности игры. Это важный компонент современного футбола на этом уровне.

13 декабря «Бавария» узнает своего следующего соперника.