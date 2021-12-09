Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии»

09 Декабря 2021 • 17:27 Комментировать (2)
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не думал, что его команда столь уверенно выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Немецкий гранд дважды переиграл «Барселону» (3:0), «Бенфику» (4:0 и 5:2), а также киевское «Динамо» (5:0 и 2:1), став одной из трех команд сезона, которые набрали 18 очков.

- Когда впервые увидел результаты жеребьевки, никогда бы не подумал, что можно закончить групповой этап вот так. У «Барселоны» есть хорошие игроки с технической и тактической точки зрения, но это команда, которой нужно прибавлять в интенсивности игры. Это важный компонент современного футбола на этом уровне.

13 декабря «Бавария» узнает своего следующего соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
плоткин леонид
09 Декабря 2021 в 19:04
В футбол играет 22 человека , а побеждают всегда немцы!
rasool.abdurrahman
09 Декабря 2021 в 18:19
Бавария браво !
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12  21:00 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
17:27 · Лига чемпионов
После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии» 2
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону»
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
12:10 · Лига чемпионов
Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»
11:48 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех» 5
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси» 3
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
10:33 · Лига чемпионов
Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»
10:25 · Лига чемпионов
Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
10:08 · Лига Европы
Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы» 1
09:52 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет 3
09:47 · Лига чемпионов
Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого» 2
09:39 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» доминировала и могла забить «Барселоне» больше трёх голов»
09:31 · Лига чемпионов
Лопетеги прокомментировал вылет «Севильи» из Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем