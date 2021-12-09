Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»

Мюнхенская «Бавария» разгромно победила каталонскую «Барселону» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, состоявшийся на стадионе «Альянц Арена», завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Своими впечатлениям от игры поделился вингер немецкого коллектива Лерой Сане.

«Бавария» показала прекрасную игру. Команда хорошенько потрудилась и добилась заслуженного результата», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Подопечные Юлиана Нагельсманна завершили групповой этап со 100-процентрным показателем по набранным очкам. Что касается «Барселоны», то каталонцы заняли третье место и вылетели из ЛЧ.