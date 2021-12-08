​Уткин: «Думаю, «Бавария» растерзает «Барселону»

С точки зрения вывески самый яркий матч среды в Лиге чемпионов пройдёт в Мюнхене, где «Бавария» сыграет против «Барселоны». Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями по поводу грядущего противостояния.

Уткин вспомнил о словах Томаса Мюллера о том, что «Баварию» дополнительно мотивирует «Золотой мяч», который получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски.

«Решите сами, верить Мюллеру или нет, будет ли разгром. Что думаю я? Что «Бавария» растерзает», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В двух последних матчах «Бавария» обыгрывала «Барселону» с результатами 8:2 и 3:0.