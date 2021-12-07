Пике оценил шансы «Барселоны» на победу в матче против «Баварии»

Уже завтра, 8-го декабря, «Барселоне» предстоит провести свой самый важный матч в осенней части сезона. Если каталонцы проиграют «Баварии» на выезде, то при определенных раскладах рискуют упустить путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Впрочем, защитник команды Херард Пике не слишком переживает по этому поводу. Испанец заявил, что верит в своих партнеров.

«Набрать три очка в поединке с «Баварией» возможно. Понятное дело, что это будет сложная игра во всех смыслах этого слова. Но, все недавние поражения от них уже в прошлом», - прокомментировал Пике шансы «сине-гранатовых» в интервью для Mundo Deportivo.