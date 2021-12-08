Наставник «Бенфики» Жезуш: «Наша цель – выбить «Барселону» из Лиги чемпионов»

Буквально через считанные часы стартуют заключительные поединки группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Одной из главных интриг остается заочная борьба «Барселоны» и «Бенфики» за право выступать в плей-офф раунде самого престижного клубного турнира Европы.

Накануне решающей встречи высказался главный тренер португальской команды Жорже Жезуш, оценив шансы своих подопечных на успех.

«Я искренне верю, что «Бавария» обыграет каталонцев. У Хави отличный коллектив, но немцы будут посильнее. Однако, нельзя упускать тот факт, что нам самим нужно побеждать «Динамо». Выбить «Барселону» из Лиги чемпионов – наша цель. Наверное, это станет самым важным событием в моей тренерской карьере», - цитирует Жезуша Bayern & Germany.