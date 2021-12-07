​Украина хуже России: что будет решать последний тур Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов наступает пора заключительных игр группового этапа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает последний тур сильнейшего клубного турнира континента, выделяя самое интересное.

11 из 16 путёвок разыграны

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов будут разыгрывать пять последних билетов в 1/8 финала. 11 путёвок уже нашли своих счастливых обладателей.

С первого места в плей-офф вышли: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Бавария», «Манчестер Юнайтед».

Со второго места в плей-офф вышли: «ПСЖ», «Спортинг».

Также в плей-офф вышли (место пока неизвестно): «Реал», «Интер», «Челси», «Ювентус».

Сенсаций мало

Через пару лет Лига чемпионов обретёт новый формат - без деления на группы, с десятью турами по швейцарской системе. Пока не до конца понятно, каким получится обновлённый турнир, но то, что реформы назревают – факт. Лиге чемпионов на начальном этапе не хватает остроты, не хватает неожиданностей - групповой этап стал похож на формальность для фаворитов. В плей-офф снова падают представители топовых лиг + лучшие команды Голландии и Португалии. Где же сенсации?

По итогам последнего тура разбавить эту компанию может «Зальцбург», но этому во многом поспособствовала жеребьёвка – в группу G попали «Лилль», «Севилья», «Вольфсбург» и «Зальцбург». Квартет получится ровным, и не случайно все четыре клуба сохраняют шансы на попадание в 1/8 финала.

«Зальцбург» может стать первым участником 1/8 финала Лиги чемпионов не из топ-5 лиг, Португалии или Голландии с сезона 2017/2018. Тогда в плей-офф пробивались «Базель», «Шахтёр» и «Бешикташ». В последние годы таких случаев всё меньше – более богатые клубы ушли в отрыв.

«Барселона» в Лиге Европы - реальность

«Барселона» в Лиге Европы – сложно сочетается в голове, не правда ли? Но ситуация такова, что каталонцы вполне могут оказаться в плей-офф второго по престижности евротурнира континента. Если «Бенфика» обыграет в последнем туре киевское «Динамо», что весьма вероятно, то «Барселону» от вылета из Лиги чемпионов спасёт только гостевая победа над «Баварией», что маловероятно.

Впрочем, на сегодняшний день «Барселоне» вряд ли имеет смысл выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Команда там будет просто неконкурентоспособна – едва ли Хави исправит ситуацию до февраля, а с учётом финансовых проблем качественного усиления зимой на «Камп Ноу» не ожидается.

Украина хуже России

В этом году сравнения Украины и России в мире футбола снова обострились – этому поспособствовал Евро-2020. И перед, и во время, и после континентального футбольного форума национальные сборные Украины и России сравнивали все – фанаты, журналисты, эксперты, и даже депутаты.

На Евро-2020 сборная Украины забралась дальше, а вот в Лиге чемпионов уже Россия оказалась лучше. «Зенит» в кои-то веки смог пробиться в европейскую весну, гарантировав себе третье место в группе и билет в Лигу Европы за тур до финиша группового этапа. А вот украинские «Шахтёр» и «Динамо» точно финишируют в своих квартетах последними, хотя ожидалось, что киевляне и особенно дончане смогут конкурировать с «Бенфикой» и «Шерифом». Клубы из Украины не будут представлены в плей-офф еврокубков впервые с сезона 2007/2008.