​Гвардиола назвал матч с «РБ Лейпцигом» тренировочным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед гостевой игрой Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Напомним, что «Манчестер Сити» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

«РБ Лейпциг» играет в своём стиле. Мы должны быть осторожны, должны навязать свой футбол. Нам нужно стать лучше. Мы будем играть не на очки, а на то, чтобы стать лучше. Для нас это идеальная тренировочная игра. Мы сыграем с «РБ Лейпцигом», а затем поужинаем, отметив выход в плей-офф.

Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, будут хотеть победить. Мы уважаем соревнование, уважаем наших конкурентов. Каждая игра – это возможность стать лучше. Завтра мы можем сделать то, что мы натренировали, более естественным и плавным. Это невероятная возможность», - слова Гвардиолы приводит Manchester Evening News.