Зинченко: «Манчестер Сити» всегда старается показывать свой лучший футбол»

Защитник Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от встречи с немецким «РБ Лейпцигом» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Без разницы, в каком турнире игра, наша команда всегда старается показывать свой лучший футбол. В настоящий момент нас устраивает наше положение, однако это только середина сезона. Впереди еще много матчей, и мы не знаем, что нас ждет дальше», - цитирует украинского футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет в Лейпциге сегодня, 7 декабря, начало – 20:45 мск.

По итогам пяти туров «Манчестер Сити» гарантировал себе первое место в группе А.