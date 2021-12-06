«РБ Лейпциг» готов довериться Тедеско

В воскресенье руководство «РБ Лейпцига» рассталось с главным тренером Джесси Маршем. Американец пришел на смену Юлиану Нагельсманну, который летом отправился работать в «Баварию». Под его руководством команда играет крайне неудачно - 18 очков в 14 турах, что привело к текущему 11-му месту в Бундеслиге. В истории «РБ Лейпцига» меньше Марша работал только и.о. наставника Аким Бейерлорцер, который в данный момент снова принял команду, пока проходят поиски нового наставника.

Рогер Шмидт отказался принимать предложение «РБ Лейпцига», и, по данным Bild, сейчас фаворитом становится Доменико Тедеско, экс-рулевой московского «Спартака».