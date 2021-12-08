Зинченко не смог объяснить поражение «Манчестер Сити» в игре с «РБ Лейпцигом»

Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий в составе «Манчестер Сити», прокомментировал поражение «горожан» от немецкого «РБ Лейпцига» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Не могу понять, что пошло не по плану. Мы должны сесть и внимательно разобрать игру. Да, мы досрочно вышли в плей-офф, однако это не повлияло на наш настрой. Впрочем, мы добились хорошего итогового результата в квартете с сильными соперниками», - приводит слова украинца пресс-служба УЕФА.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли группу А с 12 очками. Вторым стал французский «ПСЖ» (11).