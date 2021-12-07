Гвардиола: «Во втором тайме играли на победу, но уступили, поздравляю «РБ Лепйциг»

Прервалась беспроигрышная серия «Манчестер Сити» из семи матчей – «горожане» на выезде уступили «РБ Лейпцигу» в выездном поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от увиденного.

«Мы начали играть гораздо лучше во втором тайме, надеялись довести встречу до победы, но проиграли. Что ж, мои поздравления «РБ Лейпцигу». Эпизод с красной карточкой Кайла Уокера? Это абсолютно правильное решение арбитра», - сказал наставник на послематчевом флеш-интервью.

Напомним, что поражение от немцев не помешало «Сити» занять первую строчку в своем квартете, опередив «ПСЖ».