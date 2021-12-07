Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 212 Комментарии
Лига чемпионов

Гвардиола: «Во втором тайме играли на победу, но уступили, поздравляю «РБ Лепйциг»

07 Декабря 2021 • 23:41 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Манчестер Сити
окончен

Прервалась беспроигрышная серия «Манчестер Сити» из семи матчей – «горожане» на выезде уступили «РБ Лейпцигу» в выездном поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от увиденного.

«Мы начали играть гораздо лучше во втором тайме, надеялись довести встречу до победы, но проиграли. Что ж, мои поздравления «РБ Лейпцигу». Эпизод с красной карточкой Кайла Уокера? Это абсолютно правильное решение арбитра», - сказал наставник на послематчевом флеш-интервью.

Напомним, что поражение от немцев не помешало «Сити» занять первую строчку в своем квартете, опередив «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
окончен ПСЖ 4:1 Брюгге
Идет 83 минута Порту 0:1 Атлетико М
Идет 84 минута Аякс 4:2 Спортинг Л
Идет 82 минута Боруссия Д 5:0 Бешикташ
Идет 84 минута Шахтёр Донецк 1:0 Шериф
Идет 81 минута Милан 1:2 Ливерпуль
Идет 83 минута Реал Мадрид 2:0 Интер Милан
08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Декабря
00:33 · Лига чемпионов
Барелла был удалён с поля за удар кулаком по ноге защитника «Реала»
00:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе объяснил, почему снова отдал право пробить пенальти Месси 1
00:13 · Италия. Серия А
Директор «Интера»: «Наша цель – финал Лиги чемпионов» 1
00:11 · Лига чемпионов
Как «ПСЖ» громил «Брюгге» - видео 1 видео
00:08 · Лига чемпионов
Как «РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» видео
07 Декабря
23:56 · Лига чемпионов
Почеттино – о победе «ПСЖ»: «Я увидел связь между игроками на поле»
23:41 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Во втором тайме играли на победу, но уступили, поздравляю «РБ Лепйциг»
23:33 · Лига чемпионов
Луис Суарес покинул поле из-за травмы в матче с «Порту»
23:15 · Лига чемпионов
Алле забил 10-й гол в шести матчах Лиги чемпионов – ранее подобное не удавалось ни одному дебютанту 2
22:47 · Франция. Лига 1
Месси обогнал Пеле по забитым голам в официальных матчах, теперь они с Роналду – лучшие бомбардиры в истории футбола 1
22:38 · Лига чемпионов
Мбаппе с Месси разгромили «Брюгге», «РБ Лейпциг» переиграл «Манчестер Сити» 2
22:32 · Лига чемпионов
«Милан» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
22:28 · Лига чемпионов
«Шахтёр» Донецк - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:25 · Лига чемпионов
«Порту» - «Атлетико» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:07 · Лига чемпионов
Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем