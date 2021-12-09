Три клуба выиграли все свои матчи в группе Лиги чемпионов

На этой неделе завершился групповой этап Лиги чемпионов. Примечательно, что сразу три команды смогли выиграть все свои матчи на этой стадии турнира. Ими стали мюнхенская «Бавария», английский «Ливерпуль» и амстердамский «Аякс».

В последнем туре немцы на своем поле разгромили каталонскую «Барселону» (3:0), мерсисайдцы на выезде одолели «Милан» (2:1), а голландцы в родных стенах разобрались со «Спортингом» (4:2).

Напомним, что в начале следующей недели состоится жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария», «Ливерпуль» и «Аякс» благодаря победе в группе попали в число «сеяных» команд.