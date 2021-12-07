Алле забил 10-й гол в шести матчах Лиги чемпионов – ранее подобное не удавалось ни одному дебютанту

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле продолжает удивлять всю футбольную общественность своей результативностью в самом престижном клубном соревновании Старого Света. Реализовав пенальти в матче против «Спортинга», ивуариец записал на свой счет уже десятый гол в шести турах группового этапа.

Стоит уточнить, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов является для него дебютным в карьере – ранее никому еще не удавалось проводить свой первый сезон в турнире столь удачно, передает статистический портал Opta.

Благодаря этому взятию ворот, Алле опередил Роберта Левандовски в списке лучших бомбардиров, но у поляка еще есть поединок в запасе.

На сайте Liveresult.ru с помощью текстовой онлайн-трансляции можно проследить за тем, удастся ли форварду улучшить свой показатель в оставшееся время встречи.