Алле: «Даже не мечтал, что забью десять голов»

Форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле пообщался с представителями СМИ после поединка с лиссабонским «Спортингом» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился победой голландского гранда со счетом 4:2. Один из мячей забил Алле.

«Даже не мечтал, что смогу отметиться десятью голами в шести играх групповой стадии. Я очень рад и горжусь своим достижением», - приводит слова 27-летнего ивуарийца пресс-служба УЕФА.

Благодаря вкладу Алле амстердамский коллектив финишировал на первом месте в группе С. Вскоре состоится жеребьевка плей-офф турнира, на которой «Аякс» узнает своего соперника по 1/8 финала.