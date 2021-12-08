​Алле из «Аякса» повторил достижение Роналду

Нападающий Себастьян Алле из «Аякса» стал настоящим открытием групповой стадии Лиги чемпионов. Алле смог забить в каждом из шести матчей амстердамской команды на групповом этапе, наколотив суммарно 10 голов.

Себастьян Алле повторил достижение звёздного португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее только он забивал во всех шести играх групповой стадии Лиги чемпионов. Случилось это в сезоне 2017/2018, когда Роналду защищал цвета «Реала».

Голы Себастьяна Алле и действия других игроков позволили «Аяксу» занять первое место в группе С с максимумом очков - 18. В понедельник, 13 декабря, амстердамцы узнают имя своего соперника по 1/8 финала.