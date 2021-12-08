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Лига чемпионов

«Аякс» и дортмундская «Боруссия» победили в сверхрезультативных матчах

08 Декабря 2021 • 00:53 Комментировать
Аякс
4:2
Спортинг Л
окончен

В группе С Лиги чемпионов окончательный турнирный расклад был ясен до начала матчей шестого тура, и соперники могли играть в своё удовольствие.

«Аякс» победил в шестой раз, разобравшись со «Спортингом» со счётом 4:2, при этом невероятный Себастьян Алле не прервав свою результативную серию.

Удаление на 43-й минуте у «Бешикташа» помогло «Боруссии» из Дортмунда растерзать оборону турецкой команды - 5:0. Марко Ройс оформил дубль, без мячей не ушел и Эрлинг Холанн.

Из группы вышли «Аякс» и «Спортинг», «Боруссия» сыграет в Лиге Европы.

Протокол игры  
Аякс 4:2 Спортинг Л
(1:0) Алле Себастьян 8'    
    22' Сантуш Нуну II (1:1)
(2:1) Антони 42'    
(3:1) Нерес Давид 58'    
(4:1) Бергёйс Стивен 62'    
    78' Бруно Табата (4:2)
Пасвер Ремко Мазрауи Нуссер   77' (Тимбер Юррьен (   77') Шуурс Перр   44'   60' (Классен Дэви (   60') Мартинес Лисандро Блинд Дэйли   46' (Тальяфико Николас (   46') Альварес Эдсон   54'   72' (Тейлор Кеннет (   72') Гравенберх Райан Антони Бергёйс Стивен Нерес Давид   60' (Ренсх Девайн (   60') Алле Себастьян
Запасные: Перейра Данило II Тадич Душан Гортер Джей Йенсен Виктор Дарами Мохаммед Онана Андре Лабьяд Закария
Виржиния Жоау Нету Луиш Инасиу Гонсалу Матеус Рейс Эштевеш Гонсалу   73' (Назиньо Флавио (   73') Браганса Даниэл   7'   81' (Эссугу Дариу (   81') Угарте Мануэль   73' (Сарабия Пабло (   73') Эсгаю Рикарду Томаш Тьягу   60' (Паулинью Жуан (   60') Бруно Табата   36' Сантуш Нуну II   60' (Поте (   60')
Запасные: Паулу Андре Порро Педро Марса Хосе Адан Антонио Луис Матеус II
07 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Боруссия Д 5:0 Бешикташ
(1:0) Мален Дониэлл 29'    
(2:0) Ройс Марко 45'    
(3:0) Ройс Марко 53'    
(4:0) Холанн Эрлинг 68'    
(5:0) Холанн Эрлинг 81'    
Кобель Грегор Мёнье Тома   46' (Рейньер Жезус (   46') Хуммельс Матс Загаду Дан-Аксель   73' (Понграчич Марин (   73') Шульц Нико Дауд Махмуд Витсель Аксель Беллингхем Джуд   73' (Геррейро Рафаэль (   73') Вольф Мариус   63' (Пасслак Феликс (   63') Мален Дониэлл Ройс Марко   63' (Холанн Эрлинг (   63')
Запасные: Тиггес Штеффен Кнауфф Ансгар
Дестаноглу Эрсин Уйсал Неджип Велинтон Соуза   43' Монтеро Франcиско   31' Мераш Умут Топал Мехмет Соуза Жосеф   44'   82' (Хатчинсон Атиба (   82') Караман Кенан   46' (Розье Валентен (   46') Боздоган Джан   76' (Учан Салих (   76') Ларин Кайл   39'   70' (Геззаль Рашид (   70') Бачуайи Миши
Запасные: Билгин Эмре Йылмаз Рыдван Вида Домагой Озьякуп Огузхан Сатчи Сердар
07 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Аякс Бешикташ Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон
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окончен РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
окончен ПСЖ 4:1 Брюгге
окончен Порту 1:3 Атлетико М
окончен Аякс 4:2 Спортинг Л
окончен Боруссия Д 5:0 Бешикташ
окончен Шахтёр Донецк 1:1 Шериф
окончен Милан 1:2 Ливерпуль
окончен Реал Мадрид 2:0 Интер Милан
08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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