«Аякс» и дортмундская «Боруссия» победили в сверхрезультативных матчах

В группе С Лиги чемпионов окончательный турнирный расклад был ясен до начала матчей шестого тура, и соперники могли играть в своё удовольствие.
«Аякс» победил в шестой раз, разобравшись со «Спортингом» со счётом 4:2, при этом невероятный Себастьян Алле не прервав свою результативную серию.
Удаление на 43-й минуте у «Бешикташа» помогло «Боруссии» из Дортмунда растерзать оборону турецкой команды - 5:0. Марко Ройс оформил дубль, без мячей не ушел и Эрлинг Холанн.
Из группы вышли «Аякс» и «Спортинг», «Боруссия» сыграет в Лиге Европы.
Протокол игры
|Аякс
|4:2
|Спортинг Л
|(1:0) Алле Себастьян 8'
|22' Сантуш Нуну II (1:1)
|(2:1) Антони 42'
|(3:1) Нерес Давид 58'
|(4:1) Бергёйс Стивен 62'
|78' Бруно Табата (4:2)
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер 77' ( Тимбер Юррьен ( 77') • Шуурс Перр 44' 60' ( Классен Дэви ( 60') • Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли 46' ( Тальяфико Николас ( 46') • Альварес Эдсон 54' 72' ( Тейлор Кеннет ( 72') • Гравенберх Райан • Антони • Бергёйс Стивен • Нерес Давид 60' ( Ренсх Девайн ( 60') • Алле Себастьян
Запасные: Перейра Данило II • Тадич Душан • Гортер Джей • Йенсен Виктор • Дарами Мохаммед • Онана Андре • Лабьяд Закария
Виржиния Жоау • Нету Луиш • Инасиу Гонсалу • Матеус Рейс • Эштевеш Гонсалу 73' ( Назиньо Флавио ( 73') • Браганса Даниэл 7' 81' ( Эссугу Дариу ( 81') • Угарте Мануэль 73' ( Сарабия Пабло ( 73') • Эсгаю Рикарду • Томаш Тьягу 60' ( Паулинью Жуан ( 60') • Бруно Табата • 36'Сантуш Нуну II 60' ( Поте ( 60')
Запасные: Паулу Андре • Порро Педро • Марса Хосе • Адан Антонио • Луис Матеус II
07 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|Боруссия Д
|5:0
|Бешикташ
|(1:0) Мален Дониэлл 29'
|(2:0) Ройс Марко 45'
|(3:0) Ройс Марко 53'
|(4:0) Холанн Эрлинг 68'
|(5:0) Холанн Эрлинг 81'
Кобель Грегор • Мёнье Тома 46' ( Рейньер Жезус ( 46') • Хуммельс Матс • Загаду Дан-Аксель 73' ( Понграчич Марин ( 73') • Шульц Нико • Дауд Махмуд • Витсель Аксель • Беллингхем Джуд 73' ( Геррейро Рафаэль ( 73') • Вольф Мариус 63' ( Пасслак Феликс ( 63') • Мален Дониэлл • Ройс Марко 63' ( Холанн Эрлинг ( 63')
Запасные: Тиггес Штеффен • Кнауфф Ансгар
Дестаноглу Эрсин • Уйсал Неджип • Велинтон Соуза • 43'Монтеро Франcиско • 31'Мераш Умут • Топал Мехмет • Соуза Жосеф 44' 82' ( Хатчинсон Атиба ( 82') • Караман Кенан 46' ( Розье Валентен ( 46') • Боздоган Джан 76' ( Учан Салих ( 76') • Ларин Кайл 39' 70' ( Геззаль Рашид ( 70') • Бачуайи Миши
Запасные: Билгин Эмре • Йылмаз Рыдван • Вида Домагой • Озьякуп Огузхан • Сатчи Сердар
07 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).