«Аякс» и дортмундская «Боруссия» победили в сверхрезультативных матчах

В группе С Лиги чемпионов окончательный турнирный расклад был ясен до начала матчей шестого тура, и соперники могли играть в своё удовольствие.

«Аякс» победил в шестой раз, разобравшись со «Спортингом» со счётом 4:2, при этом невероятный Себастьян Алле не прервав свою результативную серию.

Удаление на 43-й минуте у «Бешикташа» помогло «Боруссии» из Дортмунда растерзать оборону турецкой команды - 5:0. Марко Ройс оформил дубль, без мячей не ушел и Эрлинг Холанн.

Из группы вышли «Аякс» и «Спортинг», «Боруссия» сыграет в Лиге Европы.