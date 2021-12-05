Хави верит в победу «Барселоны» над «Баварией»

Каталонская «Барселона» провалилась под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса. «Сине-гранатовые» потерпели домашнее поражение от севильского «Бетиса» (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

После этого фиаско специалист рассказал о настрое своих подопечных на решающий поединок групповой стадии Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Мы способны одержать победу в Германии. Это наша задача. Все зависит от нас. «Барселоне» предстоит один из самых сложных выездов. Мы отправимся туда, чтобы отдать все силы», - приводит слова тренера ESPN.

Матч пройдет на «Альянц Арене» в среду, 8 декабря.