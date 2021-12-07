Альба рискует пропустить матч с «Баварией»

Неприятные для болельщиков новости последовали из лагеря «Барселоны», которой уже в среду предстоит выезд в Мюнхен на матч с «Баварией» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В решающей игре каталонцы рискуют обойтись без основного левого защитника команды, Хорди Альбы.

Как сообщает испанское издание Diario, футболист испытывает мышечный дискомфорт, из-за чего его участие в поединке до сих пор остается под вопросом. Согласно источнику, окончательное решение тренера и медицинский штаб будут принимать непосредственно за несколько часов до старта встречи.

Напомним, «сине-гранатовым» желательно добыть победу, чтобы не зависеть от результата параллельного матча между «Бенфикой» и киевским «Динамо».