Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал крупное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3), а также высказался о цели «сине-гранатовых» в Лиге Европы.

«Ужасный итог для нас. Соперники могли сделать его еще хуже. Сейчас «Барселона» не входит в число сильнейших клубов Европы. Мы вылетели в Лигу Европы, теперь наша цель – победа в этом турнире. Мы должны принять этот вызов и побороться за кубок», - цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

«Сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в группе и впервые за 20 лет не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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