Нагельсманн: Думаю, «Барселона» сможет вернуться

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов поделился мнением о ситуации в стане «сине-гранатовых».

«Думаю, что «Барселона» сможет вернуться. Это по-прежнему один из грандов. Однако мы заслужили эту победу.

У «Барселоны» большой опыт. Это хорошая команда. Не только Хави, но и его помощники. Они примут правильные решения, но нужно время», — приводит слова Нагельсманна DAZN.

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков, заняла первое место в квартете и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» (7) весной будет играть в Лиге Европы.

Стоит отметить, что каталонский клуб ранее никогда не выигрывал Лигу Европы/Кубок УЕФА.