​Нагельсманн: «Выпустим сильнейший состав на «Барселону», пускай «Бенфика» не волнуется»

«Бавария» уже обеспечила себе первое место в группе Лиги чемпионов. За второй билет от квартета Е будут бороться «Барселона» и «Бенфика». Если португальская команда обыграет украинское «Динамо», то «Барселону» в плей-офф выведет только гостевая победа над «Баварией».

«Мы выпустим сильнейший состав из тех футболистов, которые здоровы. Передаю привет в Лиссабон, пускай не волнуются», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

При этом Юлиан Нагельсманн сказал, что из-за проблем с здоровьем с «Барселоной» не сыграют Леон Горецка, Серж Гнабри и Эрик Чупо-Мотинг.

Матч «Бавария» - «Барселона» стартует 8 декабря в 23:00 по московскому времени.