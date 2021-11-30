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Лига чемпионов

Матч «Бавария» - «Барселона» в Лиге чемпионов пройдёт без зрителей

30 Ноября 2021 • 22:20 Комментировать
Бавария
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Барселона
1.65 4.55 4.40
08.12 23:00

Упростилась задача для «Барселоны» на групповом этапе Лиги чемпионов – выездной поединок с «Баварией» в заключительном туре пройдет при пустых трибунах. Напомним, что в этом матче каталонцам желательно набрать три очка, чтобы не позволить «Бенфике» обойти себя в таблице квартета.

Причина проведения игры без зрителей – эпидемиологическая ситуация в связи с новой волной коронавируса, которая ухудшалась в Германии и в частности в Мюнхене. Такими данными поделились журналисты Sky Sports, но официального подтверждения пока нет.

Добавим, что ранее уже сообщалось о возможном переносе игр на нейтральную территорию из-за нового штамма Covid-19. Например, приехать в Англию в гости на «Олд Траффорд» не сможет «Янг Бойз», если не договорится с властями Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона
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