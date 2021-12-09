Альба получил рецидив травмы в матче с «Баварией»

Накануне встречи «Барселоны» с «Баварией» сообщалось, что под вопросом оставалось участие в игре защитника каталонцев Хорди Альбы. Испанец испытывал мышечный дискомфорт, но в конечном итоге вышел в стартовом составе «сине-гранатовых».

Однако, уже на 31-минуте матча Хави Эрнандесу пришлось заменить опытного футболиста – в одном из эпизодов он не удержал баланс и повредил заднюю поверхность бедра. Примечательно, что на старте сезона игрок на несколько дней вылетал из-за подобного повреждения.

Вместо Альбы на поле появился Оскар Мингеса, который вынужденно заменил его на неродной позиции. Пока неизвестно, насколько серьезной оказалась травма одного из лидеров «Барселоны».