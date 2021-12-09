Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону»

«Барселона» без шансов проиграла «Баварии» в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов (0:3) и оказалась за бортом турнира. Источники журналиста Тони Хуанмарти в клубе рассказали о том, что после финального свистка новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес был вне себя от ярости. Он устроил футболистам серьезную выволочку. В его продолжительном спиче прозвучала фраза «некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону».

Напомним, что третье место в группе после «Баварии» и «Бенфике» позволяет каталонцам продолжить выступление в Лиге Европы, где они считаются главными фаворитами на победу.