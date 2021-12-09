Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону»

09 Декабря 2021 • 15:23 Комментировать
Бавария
3:0
Барселона
окончен

«Барселона» без шансов проиграла «Баварии» в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов (0:3) и оказалась за бортом турнира. Источники журналиста Тони Хуанмарти в клубе рассказали о том, что после финального свистка новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес был вне себя от ярости. Он устроил футболистам серьезную выволочку. В его продолжительном спиче прозвучала фраза «некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону».

Напомним, что третье место в группе после «Баварии» и «Бенфике» позволяет каталонцам продолжить выступление в Лиге Европы, где они считаются главными фаворитами на победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12  21:00 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону»
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
12:10 · Лига чемпионов
Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»
11:48 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех» 5
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси» 2
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
10:33 · Лига чемпионов
Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»
10:25 · Лига чемпионов
Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
10:08 · Лига Европы
Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы»
09:52 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет 2
09:47 · Лига чемпионов
Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого» 2
09:39 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» доминировала и могла забить «Барселоне» больше трёх голов»
09:31 · Лига чемпионов
Лопетеги прокомментировал вылет «Севильи» из Лиги чемпионов
09:23 · Лига чемпионов
Три клуба выиграли все свои матчи в группе Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем