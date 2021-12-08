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​Пике объяснил, почему «Бавария» успешнее «Барселоны» в последние годы

08 Декабря 2021 • 14:21 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1.65 4.80 4.20
Через 8 ч. 5 мин.

В последние годы «Бавария» показывает отличный футбол и результаты, а вот «Барселона» утопает в кризисе. Один из лидеров каталонской команды Херард Пике получил вопрос о том, почему мюнхенский клуб в последние годы успешнее каталонского.

«Всё просто – дело в управлении клубом», - прямо ответил Пике, чьи слова на своём сайте приводит ESPN.

Стоит сказать, что в прошлом году в «Барселоне» сменился президент. Хосеп Бартомеу покинул кресло после вынесения ему вотума недоверия. Несколько месяцев назад Херард Пике назвал Бартомеу одним из худших президентов клуба.

Ранее сообщалось, что долг «Барселоны» превышает 1 миллиард евро.

В среду вечером «Бавария» и «Барселона» проведут очный матч в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Херард Пике
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