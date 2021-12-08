Коман рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Барселоной»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман побеседовал с журналистами в преддверии поединка против каталонской «Барселоны» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» настраивается на победу в каждой игре. В этом поединке нам будет противостоять довольно сильный соперник. У «Барселоны» нелегко выиграть. Однако мы будем играть на своем поле, поэтому будем стремиться только к победе», - передает слова француза Bayern & Germany в «Твиттере».

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» сегодня, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.