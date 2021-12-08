​Кто ещё может выйти в плей-офф Лиги чемпионов

12 из 16 мест в плей-офф Лиги чемпионов уже зарезервированы. По итогам среды в трёх группах будут разыграны четыре оставшихся билета в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента.

За одну из путёвок сразятся «Бенфика» и «Барселона», причём каталонцам при победе конкурента над украинским «Динамо» нужно будет обыгрывать «Баварию» на выезде.

За второй билет в очной битве поборются «Аталанта» и «Вильярреал» - испанцам достаточно не проиграть.

Ещё две путёвки будут разыграны в группе с «Лиллем», «Ред Булл Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом». Здесь борьба будет жаркой, ведь все четыре клуба сохраняют шансы даже на первое место в квартете.

Ознакомиться с турнирными раскладами можно в статье на «Евро-Футбол.Ру».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 13 декабря.