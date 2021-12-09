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Лига чемпионов

Крауч отреагировал на провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

09 Декабря 2021 • 08:57 Комментировать
Бавария
3:0
Барселона
окончен

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о поединке между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. Немецкий гранд разгромил «сине-гранатовых» (3:0) и отправил их в Лигу Европы.

«Мюнхенцы сильны на каждом участке футбольного поля. Уверен, что никто не обрадуется матчу с этим соперником. Что касается «Барселоны», то ее выступление в этом сезоне выглядит достаточно мрачно. Команда очень мало забила за шесть матчей группового этапа – всего два гола. Несмотря на вылет, им не на что жаловаться,», - приводит слова Крауча пресс-служба УЕФА.

Подопечные Хави заняли третье место в группе и получили путевку в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Питер Крауч
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