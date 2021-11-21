Сульшер дал комментарий по поводу своего увольнения из «МЮ»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер впервые прокомментировал решение руководства клуба отправить его в отставку после ряда провальных результатов.

«Эта команда многое для меня значит. Я жил желанием выиграть для «Юнайтед» трофей. Хотел побороться за чемпионство. Знаете, я многое отдал этому месту, поэтому выйду через парадную дверь. К сожалению, не удалось осуществить запланированное. Сразу добавлю, что не буду давать никаких интервью. На самом деле, горжусь своей карьерой. Эти три года на должности тренера останутся в моей памяти. Благодарен владельцам, что предоставили такую возможность. Надеюсь, мне удалось оставить клуб после себя в лучшем состоянии, чем когда я сюда пришел. Я отдал всего себя работе», - приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «МЮ».