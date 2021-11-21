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Сульшер дал комментарий по поводу своего увольнения из «МЮ»

21 Ноября 2021 • 21:32 Комментировать (10)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
28.11 19:30

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер впервые прокомментировал решение руководства клуба отправить его в отставку после ряда провальных результатов.

«Эта команда многое для меня значит. Я жил желанием выиграть для «Юнайтед» трофей. Хотел побороться за чемпионство. Знаете, я многое отдал этому месту, поэтому выйду через парадную дверь. К сожалению, не удалось осуществить запланированное. Сразу добавлю, что не буду давать никаких интервью. На самом деле, горжусь своей карьерой. Эти три года на должности тренера останутся в моей памяти. Благодарен владельцам, что предоставили такую возможность. Надеюсь, мне удалось оставить клуб после себя в лучшем состоянии, чем когда я сюда пришел. Я отдал всего себя работе», - приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
21 Ноября 2021 в 21:46
Тренер поднял уровень команды до уровня предельного для него. До прихода CR7 были локальные проседания с локальными подъемами. После посыпалась у МЮ сбалансированность и системность в игре совсем. Не сказать, что я ставлю в вину CR7, но статистика команды до и после прихода вообще обратно пропорциональная
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 22:06
Чушь городишь, хейтерочек, как всегда впрочем.
Den Ivanuk
21 Ноября 2021 в 22:55
Никого не хейтил, сказал лишь факт про статистику команды, которая легко проверяется. Достаточно просто обратить внимание, что команда была на 1 месте до прихода CR7.
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 23:06
1-е место в начале сезона для тебя что-то значит? Гы-гы, да и только. Достаточно обратить внимание, что защита дырявая, центра нет, работы над ошибками никакой, никакого "Плана Б", а спасал Сульшера до сих пор как раз Роналду.
Den Ivanuk
21 Ноября 2021 в 23:26
Ок, пусть по твоему, время покажет, новый тренер будет)) Надеюсь вы не будете винить снова во всем тренера, а то и Сантуш для многих адептов CR7 недавно пал в не милость
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 23:38
Что значит по-моему? Защита не дырявая и крепкий центр что ли ты считаешь? Или Сульшер знаменит тактической гибкостью и быстрыми решениями? А Сантуш и сб.Португалии точная копия МЮ - отличный состав и никакущий тренер, только тренер ещё более никакущий, чем Сульшер.
Nebarsabarsenet
21 Ноября 2021 в 22:36
Какие очки ты носишь, чтобы разглядеть какие-то сбалансированность и системность? Не было этого никогда, как и стабильности, как и хоть мало-мальских титулов. И это за ТРИ ГОДА при огромных вложениях. Игра Сульшера всегда была примитивна и напрямую зависела от физического и эмоционального состояния игроков, но никак не от него.
Den Ivanuk
21 Ноября 2021 в 22:50
Ты похоже не следил за МЮ в прошлые сезоны.Да были качели, но была хоть какая-то сбалансированность и системность. Как следствие были хоть какие-то результаты. Возьми 20/21, 2 место в национальном первенстве, выход в финал ЛЕ.
Nebarsabarsenet
21 Ноября 2021 в 23:32
Не все игры смотрел, но всегда следил за любой инфой о МЮ. Как в твоей голове стыкуются качели и сбалансированность? 2-е место случайность, подаренная конкурентами, никакой "системностью" тут и не пахло. ЛЕ - это для МЮ круто, к тому же проигранная? Кстати, почему помалкиваешь за Бруну? Привоз пенальти - его вина, а за весь матч одна-единственная хорошая передача, остальное - мрак. Как тебе Магуайр, Матич, Мактоминей, Марсьяль? Почему гениальный Сульшер упорно мариновал Ван де Бека, который гораздо мастеровитей и продуктивней шотландца и для чего возвращали Лингарда, если в основу маниакально ставится такой себе Рэшфорд, зачем вышел на поле Марсьяль? Уровень Сульшера - дворовый футбол.
Don sangre
21 Ноября 2021 в 21:41
" Каравай каравай кого хочешь выбирай "
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