Кэррик: «Матч с «Челси» - очень трудное испытание для «МЮ», но мы должны верить в успех»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от предстоящего матча манкунианцев с лидером чемпионата, «Челси».

«Думаю, все впечатлены игрой лондонцев. Это очень трудное испытание для нас, но я с нетерпением жду поединка. Мы должны верить в успех. Рангник? Все мои мысли только об игре, извините. Что касается выступлений отдельно взятых игроков, то период адаптации уже заканчивается у Санчо. Также гибкость нашей игре прибавляет ван де Бек. Я уверен, что многим еще удивит Роналду, он вернулся в родной дом побеждать», - сказал Кэррик на передматчевой пресс-конференции.

Также наставник отметил, что на данный момент в коллективе царит хорошая атмосфера, так как все готовятся к положительным переменам.