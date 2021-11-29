13 из 15 голов Жоржиньо в АПЛ были забиты с пенальти

Полузащитник Жоржиньо стал главный действующим лицом в сегодняшнем поединке между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» - сначала итальянец «привез» гол в свои ворота, а позже сравнял счет ударом с пенальти.

Как сообщает официальный «Твиттер» английской Премьер-лиги, этот мяч стал для итальянца уже 15-м за все время, проведенное в местном чемпионате. Примечательно, что 13 из них, то есть 87%, пришлись именно на удары с 11-метровой отметки.

Никому из игроков, забивший более десяти раз в АПЛ, ранее не удавалось достигнуть подобного показателя. Иронично, что Жоржиньо не реализовал два своих последних пенальти за сборную Италии в решающих для команды моментах.