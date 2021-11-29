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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

13 из 15 голов Жоржиньо в АПЛ были забиты с пенальти

29 Ноября 2021 • 00:17 Комментировать (1)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник Жоржиньо стал главный действующим лицом в сегодняшнем поединке между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» - сначала итальянец «привез» гол в свои ворота, а позже сравнял счет ударом с пенальти.

Как сообщает официальный «Твиттер» английской Премьер-лиги, этот мяч стал для итальянца уже 15-м за все время, проведенное в местном чемпионате. Примечательно, что 13 из них, то есть 87%, пришлись именно на удары с 11-метровой отметки.

Никому из игроков, забивший более десяти раз в АПЛ, ранее не удавалось достигнуть подобного показателя. Иронично, что Жоржиньо не реализовал два своих последних пенальти за сборную Италии в решающих для команды моментах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
29 Ноября 2021 в 00:27
Вот же он! Вот он!!! Пеналду!!!!!!
Но в этом случае алекс скромно промолчит… типа он занят…. Типа картоху копает…
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окончен Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
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