«Я с Парижем» - Почеттино отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» экстренно ищет нового главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Одним из фаворитов считается наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее успешно работал в Премьер-лиге с «Тоттенхэмом». Поступали даже сведения, что парижский гранд готов отпустить тренера на «Олд Траффорд».

- Меня всё устраивает в Париже, - так прокомментировал слухи Почеттино в интервью RMCsport. - Я отлично знаю, что на протяжении всей своей карьеры игрока и тренера бывал в подобных ситуациях. Подобные вещи случаются, и я к ним не имею отношения. Что я отвечу, если вы спросите [о гипотетическом предложении «МЮ»]? Я с Парижем.

В «ПСЖ» 49-летний аргентинец работает со 2 января 2021 года.