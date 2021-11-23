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«Я с Парижем» - Почеттино отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2021 • 20:34 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.32
28.11 15:00

«Манчестер Юнайтед» экстренно ищет нового главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Одним из фаворитов считается наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее успешно работал в Премьер-лиге с «Тоттенхэмом». Поступали даже сведения, что парижский гранд готов отпустить тренера на «Олд Траффорд».

- Меня всё устраивает в Париже, - так прокомментировал слухи Почеттино в интервью RMCsport. - Я отлично знаю, что на протяжении всей своей карьеры игрока и тренера бывал в подобных ситуациях. Подобные вещи случаются, и я к ним не имею отношения. Что я отвечу, если вы спросите [о гипотетическом предложении «МЮ»]? Я с Парижем.

В «ПСЖ» 49-летний аргентинец работает со 2 января 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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